Tetris è stato completato dopo quasi 40 anni (da un ragazzino di 13)

Tetris può essere completato? Uno dei videogiochi per Nintendo (Nes) più celebri al mondo ha una fine. O meglio, si può portare ad un livello tale da mandare in crash il sistema, costringendo il gioco ad ammettere la sconfitta. Un'ipotesi che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile: chiunque ci abbia giocato almeno una volta sa quanto possa diventare difficile la "pioggia" di mattoncini superato un certo livello. Eppure, un gamer di soli 13 anni, Willis Gibson, conosciuto sui social come BlueScuti, è riuscito nell'incredibile impresa di terminare Tetris per la prima volta dopo quasi 40 anni.

Una partita lunga circa 39 minuti in cui il giovanissimo videogiocatore è stato in grado di tenere testa alla velocità sempre crescente della discesa di mattoncini, raggiungendo il livello 237 e totalizzando 7 milioni di punti con oltre 1.500 linee cancellate. Come mostra il video pubblicato su YouTube, il gioco alza bandiera bianca e si blocca, consegnando di fatto la vittoria al 13enne. Tetris per Nes raggiunge la sua massima velocità, divenendo quasi ingiocabile, a partire dal livello 29: andare oltre è possibile soltanto ricorrendo a tecniche speciali in grado di superare i "limiti" del controller originale della console. Giunti al livello 237 il gioco va in crash e si blocca a causa di un glitch, in gergo un comportamento anomalo del software. Per questo motivo viene considerato il picco più alto raggiungibile, ma c'è già chi sta cercando di superare questo problema tecnico e andare oltre, fino al livello 255, il "vero" ultimo livello secondo gli sviluppatori del gioco.