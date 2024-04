Arriva Thermonator, il cane robot con lanciafiamme (vero) incorporato: costa 9mila euro

La Throwflame, un'azienda statunitense con sede in Ohio che produce lanciafiamme di ogni genere, da utilizzare sia per lavoro che nei set cinematografici, ha messo in vendita un vero e proprio cane robot, dotato proprio di un cannone sputa fuoco.

Thermonator, il cane robot con lanciafiamme

Il suo nome è Thermonator, viene presentato come il primo quadrupede robot e il suo costo sul sito ufficiale è di 9.420 dollari, pari a quasi 9mila euro. Secondo l'azienda può essere gestito a distanza tramite Wi-Fi o Bluetooth ed è in grado di sparare fiamme fino a nove metri di distanza.

Un "giocattolo" a dir poco pericoloso, anche se l'azienda ci tiene a precisare che non deve essere utilizzato per alcun motivo come "un'arma". Infatti, molti strumenti prodotti dalla Thermonator, dai droni ai semplici lanciafiamme, sono già stati utilizzati su diversi set di film e serie tv per riprodurre esplosioni e altri effetti spettacolari.

Le immagini di Thermonator avevano già fatto il giro del web lo scorso anno, quando l'azienda aveva aperto una lista d'attesa, senza però precisare il prezzo del prodotto, che invece adesso può essere acquistato direttamente online sia dal pubblico che dalle agenzie governative.