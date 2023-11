Il thermos sopravvive all'incendio dell'auto: l'azienda le fa un doppio regalo

Un thermos praticamente intatto, dimenticato all'interno di un'auto poi devastata dalle fiamme. Una "prova" di resistenza che ha reso virale un video postato su TikTok da un utente, una ragazza di nome Danielle. Il filmato ha accumulato 84 milioni di condivisioni e 60mila commenti, proprio per il dettaglio che ha lasciato a bocca aperta la proprietaria della Kia Sorento: la tazza, unica superstite.

Nel video la ragazza mostra sorpresa il thermos, prodotto dall'azienda Stanley: "Incredibile, c'è ancora il ghiaccio dentro". Gli utenti social hanno commentato a valanga il post di Danielle, invitando la Stanley a premiarla per la pubblicità. Un invito che l'azienda ha colto subito. Il presidente della Stanley Company Terence Reilly, ha realizzato un video di risposta in cui annunciava una doppia sorpresa per la giovane protagonista del filmato: "Abbiamo visto tutti il video. Wow, è stata davvero dura, siamo contenti che tu stia bene. Gli utenti nei commenti ci chiedono di inviarti delle tazze Stanley. Bene, te le manderemo, ma c'è anche un'altra cosa. Non lo abbiamo mai fatto prima e probabilmente non lo faremo mai più, ma ci piacerebbe sostituire anche il tuo veicolo".

Una notizia che ha fatto esplodere di gioia Danielle, che nei giorni successivi ha postato altri video in cui ringraziava la Stanley, mostrando una scatola piena di tazze. Al momento il veicolo nuovo non è ancora arrivato, ma in uno degli ultimi filmati la ragazza ha assicurato: "Presto ci saranno nuovi aggiornamenti sull'auto in arrivo". Non è la prima volta che i prodotti Stanley danno prova di incredibile resistenza. L'azienda aggiorna con costanza il blog Stories of the Unbreakables, dove vengono raccontati episodi simili a questo: tazze sopravvissute a incendi e crolli, o addirittura in grado di deviare un proiettile.

