Tifoso inglese si addormenta sugli spalti: si sveglia alle 4 del mattino nello stadio deserto

Per la maggior parte dei tifosi di Inghilterra e Serbia, la partita d'esordio delle due nazionali a Euro 2024 è terminata dopo il fischio finale, tra gli inglesi che hanno potuto festeggiare la vittoria, e i serbi che invece hanno abbandonato lo stadio delusi. Per la maggior parte ma non per tutti. Un tifoso inglese, probabilmente esausto dopo i festeggiamenti, si è addormentato sugli spalti dello stadio di Gelsenkirchen e si è svegliato soltanto diverse ore dopo, da solo e infreddolito.

Il filmato del risveglio, postato su TikTok dall'account AwayDayLads, è diventato virale sui social. La clip si apre con il volto assonnato del tifoso inglese che, visibilmente confuso, si guarda intorno ed esclama: "Sono le 4 del mattino, mi sono appena svegliato". Il tifoso poi mostra una panoramica dello stadio dello Schalke 04 completamente deserto: "Non c'è nessuno - sottolinea - fa molto freddo".

Gli utenti hanno inondato il post di commenti, quasi tutti increduli di fronte a questa scena al limite del paradossale. Ovviamente non c'è modo di verificare l'autenticità del video, ma è possibile che lo staff non si sia accorto della presenza di un uomo che dormiva all'interno dello stadio. Centinaia i commenti ironici, tra chi ha dato la colpa alle "troppe birre" e chi al calcio "soporifero" espresso dalla squadra allenata dal ct Southgate.