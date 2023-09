"Sono un viaggiatore del tempo, nel 2027 sarò l'unico in vita". La strana profezia è virale

L'umanità cesserà di esistere nel 2027 e solo uno resterà vivo: Javier. È il nome di un influencer di TikTok, @unicosobreviviente, che sta spopolando per le sue profezie strane. Non si sa perché tra quattro anni nessuno di noi sarà vivo ma di certo lui sarà l'ultimo rimasto. Come fa a saperlo? Viaggia nel tempo e nello spazio, anche in Italia, e posta i suoi video testimonianza su TikTok.

Javier, il tiktoker che viaggia nel tempo

Nel primo video postato sul suo profilo, Javier ha dichiarato: "Vengo dal futuro: esattamente dal 2027 e sono l'unico sopravvissuto sulla terra. Nei prossimi video vi darò prove tangibili di quanto sto dicendo". E così è stato. Javier su TikTok si chiama @unicosobreviviente, in spagnolo "unico sopravvissuto", e ormai da mesi pubblica video di città deserte come "prova tangibile" della sua tesi a cui in molti utenti non vogliono e non possono credere. Le prove fornite però fanno nascere parecchi interrogativi e dilemmi su cui gli altri tiktokers discutono

Gli utenti non si capacitano di come sia possibile che Javier possa riuscire a fare dei video simili. Esempio: in un video inquadra l'orologio per far vedere che sono le 20:09, per poi filmare una città deserta. In tanti hanno fatto notare delle incongruenze: "Perché cambiare ora all'orologio è impossibile nel 2027?", oppure: "Sei l'unico sopravvissuto, ma ci sono luci accese negli altri appartamenti?".

Ma altri video hanno messo in difficoltà anche i più scettici, come il museo della Scienza di Valencia senza visitatori? O piazza della Rotonda, ai piedi del Pantheon, a Roma, senza turisti in pieno giorno? O sotto la torre di Pisa deserta? Scene viste solo durante il lockdown della pandemia. La curiosità intorno al profilo è molta e sempre di più si domandano: e se fosse intelligenza artificiale? Nel 2027 sapremo.

