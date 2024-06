Terrore al rodeo: il toro scappa e semina il panico

Cinque persone sono rimaste gravemente ferite dopo essere state attaccate da un toro che, dopo essere scappato da un'arena, ha caricato alcuni spettatori che erano giunti per assistere al Sisters Rodeo della città di Sisters, in Oregon (Stati Uniti). L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 9 giugno: l'animale, un grosso toro di nome Party Bus, è riuscito a scavalcare la recinzione e si è avventato contro i primi spettatori che ha trovato sulla sua strada

Come mostrano i video pubblicati sui social da alcuni utenti, il toro incorna con violenza un uomo, scaraventandolo in aria. Alla fine saranno cinque le persone rimaste ferite, di cui due trasportate in ospedale in condizioni gravi, ma non critiche. Party Bus è stato subito bloccato dal personale del rodeo e riportato nel suo box, con la competizione che poi è ripresa regolarmente.