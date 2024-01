Un traghetto ha rischiato di ribaltarsi nel porto per il forte vento

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella mattinata del 20 gennaio a bordo della nave passeggeri Quirino che ha rischiato di ribaltarsi nelle acque del mare di Ponza, in provincia di Latina. Le immagini della motonave pericolosamente inclinata tra le onde hanno fatto il giro dei social. Fortunatamente nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo e per l'equipaggio, se non il terrore di quegli istanti vissuti sul traghetto che è partito da Formia per raggiungere l'isola pontina.

Cosa è successo

Perché la nave ha rischiato di ribaltarsi? Il maltempo e le onde hanno reso complicate le manovre di ormeggio della motonave al porto di Ponza. Una prima ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta dalla guardia costiera che subito è intervenuta dopo aver ricevuto l'allarme e che ora sta indagando sull'episodio, simile a quello accaduto esattamente un anno fa. "Nelle fasi più delicate della manovra di ormeggio nel porto di Ponza - si legge in una nota -, la nave passeggeri Quirino è stata improvvisamente investita da una serie di onde di forte intensità che hanno comportato il danneggiamento in stiva di sette veicoli su undici presenti. Più nel dettaglio, un veicolo commerciale, dopo essersi ribaltato, ha danneggiato le tre vetture e i due furgonati posizionati in prossimità. Imbarcati alle 9 della mattina del 20 gennaio dal porto di Formia, i 37 passeggeri e l'equipaggio, non hanno riportato alcuna conseguenza".

Immediato l'intervento della guardia costiera di Ponza che, coadiuvata dalle altre forze di polizia, ha avviato senza ritardo l'attività finalizzata ad accertare le eventuali criticità insorte nel corso della navigazione, con particolare riguardo al rizzaggio del carico.