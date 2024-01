Si traveste da donna per fare l'esame al posto della fidanzata: finisce malissimo

Un uomo innamorato è disposto a tutto per la propria fidanzata, dai semplici pensieri quotidiani a piani ben più elaborati. Appartiene decisamente alla seconda categoria Angrez Singh, un ragazzo indiano di 26 anni, che per sostenere l'esame al posto della ragazza si è travestito da donna. Un comportamento ovviamente vietato dalla legge, che per il 26enne si è tramutato in un problema non da poco. Il giovane, dopo essere stato scoperto, è stato arrestato e ora rischia di essere accusato di diversi reati.

Eppure, il 26enne aveva messo in piedi un piano ben architettato. Come mostrano le immagini diffuse sui social, oltre ad un documento con la sua foto, ovviamente in versione femminile, si era presentato all'esame con la barba rasata e il rossetto, con indosso dei tipici vestiti da donna. Un travestimento che, tuttavia, non ha ingannato gli esaminatori, che in precedenza avevano bocciato la fidanzata di Angrez Singh, la 34enne Paramjit Kaur. Un caso bizzarro e insolito che è stato confermato da un portavoce della polizia Manoj Kumar a Jam Press: "Il giovane ha cercato di entrare nella sala d'esame cambiando il suo aspetto". L'obiettivo del giovane innamorato era superare, per conto della fidanzata, l'esame d'ammissione alla Dav Public School, una scuola per opertori sanitari di Kotkapura Punjab.

Un tentativo maldestro che adesso potrebbe costare caro sia al ragazzo che alla 34enne. Lui è stato arrestato dalla polizia, allertata dagli esaminatori, ma sotto accusa è finita anche la donna. Secondo la polizia, sarebbe stata lei a spingere il giovane a travestirsi e a falsificare i documenti: "Il giovane non avrebbe mai agito autonomamente senza avere il consenso della studentessa". La polizia ha avviato un'indagine, soprattutto per chiarire come il giovane abbia ottenuto i documenti presentati in sede d'esame.