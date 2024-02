Il treno merci che ha viaggiato per 70 km senza conducente

Un treno merci con 53 vagoni ha percorso il tragitto tra la città di Jammu e un villaggio nel distretto di Hoshiarpur nel Punjab, in India, senza nessuno ai comandi. Un viaggio senza conducente lungo oltre 70 km su cui le autorità indiane hanno aperto un'inchiesta: l'incidente è avvenuto nella mattina di ieri, domenica 25 febbraio, tra le 7.25 e le 9 e, per fortuna, non si registrano danni ai materiali o vittime. Come riportano le agenzie locali, il convoglio si è fermato per un cambio macchinista nella stazione di Kathua, ma poi avrebbe iniziato a muoversi lungo un binario in pendenza nella sezione Jammu-Jalandhar, iniziando la sua corsa sfrenata.

Secondo un portavoce della Northern Railway, il pilota e il co-pilota che lo assiste nella guida non erano a bordo del convoglio, che lungo il suo percorso ha accumulato velocità, raggiungendo in alcuni tratti anche i 100 km/h. Il treno, dopo oltre 70 chilometri di corsa "solitaria", è stato rallentato con dei blocchi di legno e dei sacchi di sabbia posti sui binari dal personale ferroviario, e si è fermato poco prima di una stazione nello stato del Punjab, in corrispondenza di una pendenza molto ripida.