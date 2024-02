Trova il portafogli smarrito in acqua dopo nove mesi: il contenuto la lascia sbalordita

Ritrovare un portafogli smarrito dopo diversi mesi è già di per sé una sorpresa più unica che rara, ma per una ragazza canadese, Marcie Callawaert, le cose sono andate ancora meglio. In una clip diventata virale su TikTok la donna ha raccontato di aver smarrito il portafogli durante una gita in barca avvenuta la scorsa estate, nel giugno 2023, e di averlo recentemente rinvenuto su una spiaggia in cui era andata a fare una passeggiata. In un primo video la ragazza mostra il portafogli tra i detriti, ovviamente bagnato e ricoperto di sabbia, evidentemente riportato a riva dalla marea.

Ma la vera sorpresa arriva nel secondo filmato, in cui Marcie apre il portafogli e mostra lo stato del contenuto. La cerniera è totalmente corrosa e la ragazza utilizza un coltello per aprirla e, una volta osservato quello che c'era all'interno, rimane letteralmente a bocca aperta. Il motivo? Nonostante i nove mesi in acqua, il portafogli era stato danneggiato esternamente, mentre tutto quello che conteneva era stranamente in buone condizioni.

Le carte di credito erano integre, anche se ormai inutilizzabili perché la donna aveva già provveduto a sostituirle dopo la denuncia di smarrimento. Anche le banconote sono ancora utilizzabili, in quanto i soldi canadesi sono plastificati e quindi più resistenti all'usura rispetto alle nostre. Soltanto le monete sono state corrose dall'acqua, ma rivolgendosi alla banca sarà possibile sostituirli.