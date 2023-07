Sale sul tetto di una casa e si tuffa da 32 metri: adesso è ricercato

Un volo dal tetto di un'abitazione, da un'altezza di 32 metri, diretto nelle acque blu che bagnano Polignano a Mare, nota località turistica in provincia di Bari. Un tuffo spettacolare ma allo stesso tempo proibito, che potrebbe costare caro a un turista, probabilmente un tuffatore esperto, che nei giorni scorsi si è arrampicato sul tetto di una casa situata sulla scogliera e si è lanciato in acqua. Un folle gesto denunciato dal proprietario dell'abitazione.

Nei giorni scorsi Polignano è stata teatro del Red Bull Cliff Diving, un evento sportivo in cui si esibiscono tuffatori professionisti. Ma il protagonista del video, diventato virale sui social, ha tentato il tuffo da 32 metri d'altezza al di fuori della kermesse, sfidando le regole in vigore. Una scelta pericolosa, come sottolineato dal proprietario della casa, l’imprenditore Giuseppe L’Abbate,, che ha denunciato la vicenda alle forze dell'ordine: "Il livello della gente che tra luglio e agosto da anni raggiunge Polignano è da film dell’orrore – scrive sui social l’imprenditore Giuseppe L’Abbate, che ha denunciato il caso. La colpa non è da attribuire alla politica, ma a quello che si offre al turista… Scusate l’arroganza, ma queste scene a Capri e Portofino non le ho mai viste". Adesso il protagonista del tuffo proibito è ricercato dalla polizia e dovrà rispondere dell'accaduto.

