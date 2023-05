Ubriaco alla guida, mette il cane al volante e gli dà la colpa

Un uomo, "beccato" ubriaco al volante dalla polizia, ha messo al posto di guida il suo cane per evitare di essere multato dagli agenti che lo avevano fermato. Un estremo tentativo di farla franca andato in scena nella città di Springfield, in Colorado (Stati Uniti), che ovviamente non ha portato ai risultati immaginati dal protagonista. L'automobilista ha tentato di fare lo scambio tragicomico mentre si stava avvicinando al posto di blocco, il tutto sotto gli occhi degli agenti.

La storia è stata raccontata in un lungo post su Facebook dal Dipartimento di polizia di Springfield: i poliziotti hanno riferito di aver visto l'uomo spostare l'incolpevole animale al volante e poi scendere, come se niente fosse, dal lato passeggero. Quando gli agenti gli hanno chiesto quanto avesse bevuto, l'uomo ha tentato di scappare a piedi ma è stato catturato dopo 20 metri.

La bizzarra vicenda è avvenuta sabato 13 maggio, intorno alle 23.30. La vettura, con a bordo un uomo e un cane è stata fermata a un posto di blocco perché viaggiava a una velocità superiore al limite, 52 miglia orarie contro le 30 consentite. L'automobilista, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La notizia, condivisa sui social dalla polizia, è divenuta subito virale, scatenando i commenti ironici degli utenti, preoccupati soprattutto per la sorte del povero cane. Gli agenti hanno precisato che l'animale è stato affidato a un conoscente dell'automobilista arrestato, che se ne prenderà cura nel periodo che il proprietario trascorrerà dietro le sbarre. Il cane, precisa ironicamente la polizia, "non dovrà affrontare alcuna accusa ed è stato rilasciato soltanto con un avvertimento".