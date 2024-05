Corre nudo in aereo: volo costretto a tornare indietro

Un volo di linea della compagnia Virgin Australia, decollato da Perth e diretto a Melbourne, è stato costretto a tornare indietro e atterrare nuovamente, un'ora dopo aver effettuato il decollo, a causa della presenza di un passeggero che, inspiegabilmente, si sarebbe spogliato avrebbe iniziato a correre per la cabina del velivolo, facendo anche cadere un membro dell'equipaggio che aveva cercato di bloccarlo.

Una volta atterrato all'aeroporto di Perth, la polizia federale è salita a bordo del velivolo, con gli agenti che hanno immobilizzato e arrestato l'uomo. L'episodio è stato confermato anche dalla compagnia attraverso una portavoce: "Il volo, che normalmente impiega tre ore e mezza, è stato costretto a tornare indietro a causa di un passeggero "disturbante", poi arrestato dalla polizia. Ci scusiamo con gli altri passeggeri per l'accaduto, la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio è la nostra massima priorità".

A man has been arrested by air marshals after allegedly running naked down the aisle of a Virgin Australia flight from Perth to Melbourne. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/Rz0F3KbLNs #7NEWS pic.twitter.com/QBJktgRSi1