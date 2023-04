Vacanza da brivido in b&b: "Rumori notturni e un quadro inquietante uguale a mio figlio"

Le montagne innevate della Svezia, l'aria fresca dei boschi e un bucolico bed and breakfast prenotato online. Gli ingredienti perfetti per una perfetta vacanza in famiglia dedicata al relax, che per una famiglia britannica si è trasformato in un soggiorno da incubo. La struttura dove Jennie Stevenson e la sua famiglia dovevano alloggiare, un b&b in campagna in una località sciistica in Svezia, si è rivelata "molto isolata e situata in un luogo spettrale". Ma, come raccontato dalla donna sui social il peggio doveva ancora arrivare. All'interno del bed and breakfast, appeso alle pareti della sala da pranzo, c'era un inquietante dipinto raffigurante una bambina. Nulla di strano se non fosse per l'incredibile somiglianza tra la bimba del quadro e il figlio di Jennie Stevenson.

"Sono appena arrivata nel nostro b&b molto appartato e piuttosto spettrale - ha scritto la donna su Twitter - e ho trovato un dipinto di una bambina che è uguale identica a mio figlio. Ho cercato in Rete ma non ci sono precedenti notizie terrificanti su questo B&B, quindi probabilmente va bene". La storia è diventata immediatamente virale sui social, attirando l'attenzione dei tabloid britannici, a cui la donna ha raccontato altri particolari "da brivido" della vacanza in Svezia: "A un certo punto mi sono svegliata con un terrificante rumore di cartacce, come se qualcuno stesse sfogliando delle pagine o un mazzo di carte. Ma siamo sopravvissuti e ora siamo al sicuro 300km più a sud".