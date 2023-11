Vende casa per fare crociera di 3 anni, ma la cancellano e si ritrova a vivere in roulotte

Aveva deciso di vendere la propria casa e tutto quello che conteneva, per realizzare il suo sogno di viaggiare in giro per il mondo, partecipando a una crociera che sarebbe dovuta durare tre anni. Ma la compagnia ha annullato il viaggio all'ultimo secondo, e la donna si è trovata costretta a vivere in un camper in cui si era trasferita in via provvisoria in attesa di salpare. La crociera, organizzata da Miray Cruises e dalla sua consociata Life at Sea, era stata annunciata a fine febbraio, doveva partire da Istanbul questo mese, con l'intenzione di visitare tutti e sette i continenti e 135 Paesi.

Gli ospiti, che avrebbero dovuto pagare tra i 30mila dollari al mese ai 109mila dollari all'anno, a seconda delle dimensioni delle cabine, in tutto 111, avevano già anticipato una parte della spesa. Il 17 novembre scorso, senza che la compagnia avesse comunicato nulla per settimane, secondo quanto riportato dalla Abc, gli ospiti sono stati informati della cancellazione del viaggio, quando ormai molti di loro si erano già trasferiti in Turchia per prepararsi a partire.

Kimberly Arizzi era stata tra i primi a iscriversi a marzo e aveva inviato un anticipo di 5mila dollari per la crociera. La donna, che vive a Chicago ed era da poco andata in pensione, aveva venduto casa ma anche vestiti, mobili e televisori per migliaia di dollari in vista della crociera. In attesa di partire si era trasferita in una roulotte nel parco."Pensavo di avere la mia vita già settata per i prossimi anni", ha detto la donna a Insider. "Non ho perso solo i mobili, ma anche la nave-topia, l'idea di essere in una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e di fare qualcosa insieme per la prima volta in assoluto".

La compagnia promette di rimborsare tutti i passeggeri che erano pronti a salpare a bordo della nave, ma i pagamenti saranno effettuati solo in rate mensili, con un rimborso completo stimato intorno alla fine di febbraio. Inoltre, la compagnia si è offerta di pagare il trasporto e l'alloggio fino al primo dicembre per tutti gli ospiti che si sono già recati a Istanbul.

Continua a leggere su Today.it...