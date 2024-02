Incubo in volo: piovono vermi sui passeggeri, l'aereo torna indietro

I passeggeri di un volo Amsterdam-Detroit della compagnia Delta Airlines hanno vissuto un'esperienza ad alta quota a dir poco da incubo. Dopo circa un'ora dal decollo dall'aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, sulla testa di alcuni passeggeri ha iniziato a "piovere" qualcosa di strano. Non acqua, purtroppo, ma decine di vermi che uscivano da una cappelliera. Quando gli insetti hanno iniziato a cadere in testa ai passeggeri a bordo si è scatenato il panico, tanto da costringere il pilota dell'aereo a fare marcia indietro per tornare in Olanda.

Ma quale è stata la causa di questa infestazione a bordo? Come riporta il Guardian, la colpa sarebbe di uno dei passeggeri, che avrebbe portato in uno dei bagagli del pesce in decomposizione avvolto in un giornale di carta, da cui appunto sarebbero arrivati i vermi. Un uomo che si trovava a bordo ha confermato all'agenzia di stampa Anp quanto accaduto in volo: "I vermi sono caduti in testa alla signora che era seduta vicino a me. Ho visto che la donna stava facendo qualcosa, ma non riuscivo a vedere bene. Adun certo punto ho visto che stava spazzando via delle larve con un pezzo di carta dalla sua sedia. Quando ha notato che lo vedevo, mi ha detto che cadevano dall’alto dallo scomparto bagagli sopra di noi".

Gli assistenti di volo sono riusciti subito a rintracciare la valigia all'origine del problema per poi isolarla in un sacco di plastica, mentre il proprietario si è addirittura meravigliato della reazione inorridita degli altri passeggeri. Il pilota ha annunciato che il volo avrebbe fatto rientro all'aeroporto Schiphol di Amesterdam e la compagnia si è scusata con i passeggeri, che sono stati imbarcati sul primo volo disponibile. L'uomo che aveva portato il pesce marcio a bordo è stato identificato dalla polizia, ma non è chiaro se abbia potuto continuare il suo viaggio. L'aereo invece, è stato messo temporaneamente fuori servizio per essere pulito e sterilizzato.