Sega si conficca a tutta velocità dove lui è passato pochi secondi prima: "Vivo per miracolo". Le immagini shock

Quando il tempismo è tutto, per davvero. A volte ciò che separa la vita dalla morte è la fortuna, una manciata di secondi. Fanno il giro dei social le immagini girate a Eugene, in Oregon, nordovest degli Stati Uniti. Le telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso la seguente scena: un uomo è scampato per un pelo a un'enorme lama di sega circolare per cemento che ha attraversato, a tutta velocità, un parcheggio e si è conficcata nel muro dell'edificio, a pochi centimetri dalla porta in cui era entrato pochi attimi prima.

Shane Reimche, questo il nome del "fortunato", è entrato in un minimarket a Eugene, ignaro del fatto che proprio in quel momento una lama si stesse staccando da un vicino cantiere, per un bullone allentato, a quanto pare. E' vivo per miracolo: "Evidentemente non era il mio momento", ha detto Reimche alla stampa locale. "Sono entrato nel negozio e ho sentito un forte botto. Non penso che sarei sopravvissuto se mi avesse colpito". L'impatto è stato così forte che, come ha raccontato il proprietario dell'esercizio commerciale, l'intero edificio ha tremato.

Il video