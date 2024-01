"È vietato camminare sul lago ghiacciato", ma adulti e bambini non rispettano il divieto

"È assolutamente vietato camminare sul lago ghiacciato", recita un cartello posto nelle immediate vicinanze del Lago della Ninfa, lungo le pendici del Monte Cimone, in provincia di Modena. Eppure, nonostante l'avviso, lo scorso fine settimana erano decine le persone che camminavano, correvano o addirittura pattinavano sulla superficie ghiacciata del lago, come si vede in un video pubblicato da Emilia Romagna Meteo. Il filmato ha ricevuto una pioggia di critiche, indirizzate principalmente ai genitori che non hanno dato il buono esempio ai più piccoli.

Le persone che hanno scelto di non rispettare le indicazioni hanno infatti assunto un comportamento pericoloso. Il ghiaccio potrebbe, infatti, rompersi all'improvviso e finire nell'acqua gelida potrebbe anche risultare fatale. La resistenza del corpo umano a bassissime temperature è di pochi minuti.

Il mancato rispetto del divieto ha mandato su tutte le furie il sindaco di Sestola, Fabio Magnani, che ha fatto appello al buon senso di tutti e ha chiesto di rispettare le indicazioni anche quando sono assenti le forze dell'ordine.