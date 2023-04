È l'uomo più fortunato del mondo: rivince la lotteria milionaria a due anni di distanza

Dicono che i fulmini non colpiscono due volte nello stesso punto, ma un biglietto vincente della lotteria forse sì.

Pharris Frank, uno statunitense di 40 anni, ha intascato la bella cifra di 2 milioni di dollari (1,84 milioni di euro), pescando il biglietto vincente in una lotteria organizzata nel suo stato, il North Carolina. La storia sta facendo il giro oltreoceano perché Pharris Frank due anni fa ha già vinto 1 milione di euro a un altro gioco della stessa lotteria.

Il 40enne ha scommesso 20 dollari mentre era in viaggio d'affari, a più di quattro ore di distanza da casa. "È bello perché la prima volta che ho vinto ero a due miglia da casa e questa volta ero molto più lontano. Quali erano le probabilità che io fossi lì in quel preciso momento?" ha dichiarato il vincitore, interrogandosi su questo nuovo colpo di fortuna.

La risposta gliela danno gli esperti: le probabilità di vincere il primo premio al gioco a cui ha partecipato Pharris Frank sono circa una su 1,5 milioni. Nonostante queste probabilità poco invitanti, lui ha tentato di nuova la sorte: "È pazzesco perché il giorno prima, un amico mi ha chiesto come ci si sentiva dopo aver vinto un milione di dollari. Gli ho subito detto che ne avrei voluti il doppio", ha raccontato ai media.