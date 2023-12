La caduta di Vincenzo De Luca al brindisi di fine anno: il video

Giornata storta per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel corso del tradizionale brindisi di fine anno con il personale regionale è caduto a terra, fortunatamente senza riportare nessuna conseguenza. Si era alzato per brindare ma quando è tornato a sedersi non ha trovato più la sedia, inavvertitamente tolta da un addetto al cerimoniale. Il governatore si è subito rialzato e con ironia ha detto: "I portaseccia", ossia "soggetti dotati di poteri occulti, a volte per eredità" come ha più volte spiegato lui stesso in passato dopo aver utilizzato questo termine dialettale (menagramo, iettatore, ndr). Le immagini riprese dai presenti sono state diffuse sui social e sono subito diventate virali.

