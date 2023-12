Seguono il gps, finiscono in mezzo alla pista da slittino

Avevano inserito come destinazione sul navigatore il monte Cavallo, vicino a Vipiteno, e si sono trovati in mezzo a una pista di slittino. È quanto accaduto sabato 9 dicembre a un gruppo di persone a bordo di un suv.

Il Gps ha infatti giocato un brutto scherzo a conducente e passeggeri del mezzo, che si sono trovati bloccati in mezzo alla neve in un posto pericoloso sia per loro che per gli escursionisti presenti. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Telves per mettere in sicurezza la zona, segnalando come non sia la prima volta che i dispositivi indirizzino i mezzi lungo quel tragitto.

Sul Monte Cavallo si trova infatti la pista da slittino innevata ed illuminata più lunga d’Italia (10 km) che da ben 1.860 metri conduce per 900 metri di dislivello attraverso un suggestivo paesaggio boschivo.