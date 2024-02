Il vitello che passeggia al centro commerciale

C'è un vitellino che passeggia al centro commerciale. Tutto vero. È successo stamattina a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino. Il vitello è scappato dalla cascina Bergero di strada del Gerbido e ha percorso la stessa strada e poi via Moncalieri fino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Fortunatamente non ha provocato incidenti, ma ha innescato tanta curiosità tra le persone intente a fare la spesa in via Crea, scrive TorinoToday. L'animale spaventato si è poi fermato davanti a un centro estetico, di fianco ai magazzini del centro commerciale, dove è stato recuperato dai proprietari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il comandante Massimo Penz ha ordinato di seguire il vitello fino all'arrivo dei fattori. "Dopo il recupero dell'animale - ha spiegato Penz - abbiamo multato i proprietari dell'allevamento e scritto all'Asl To3 per un controllo dei campi dove pascola il bestiame, in modo che si possano verificare tutti gli accorgimenti, tra cui la recinzione dei terreni, ed evitare altre fughe in futuro, visto che è già la seconda in poco più di tre mesi".

Lo scorso 24 novembre, infatti, dallo stesso allevamento erano fuggiti otto tori. Stavano pascolando sui terreni di proprietà della cascina, recintati da filo elettrico, ma erano riusciti a sfondare la recinzione, ritrovandosi poi in strada.