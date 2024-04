Vittorio Sgarbi ha scelto di festeggiare il 25 aprile in un modo alternativo. Insieme al suo staff e ad alcuni conoscenti, l'assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo ha deciso di passare un pomeriggio rilassante in un nuovo stabilimento termale. Il critico d'arte ha deciso di pubblicare alcuni contenuti sui suoi canali social. Due video. Uno che lo riprende mentre nuota in una delle vasche dello stabilimento, fino a che non si abbassa le mutande\costume e resta nudo.

L'altro video, invece, è un monologo toccante sul ricordo di suo padre. Intento a guardare il tramonto, immerso nell'acqua sulfurea, Sgarbi dice: "Penso a mio padre che se n'è andato. Quando ero ragazzo facevamo spesso il bagno insieme. Sarebbe venuto volentieri a Viterbo. La vita per tutti finisce, per mio padre dopo un tempo lungo. Penso a lui e vivo per lui. Il sole mi ricorda di lui".