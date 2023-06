Vive due anni in un hotel di lusso senza pagare: truffa da 65mila euro

Per quasi due anni ha vissuto in una camera d'albergo a cinque stelle e al momento del check out non ha neanche pagato il conto, lasciando alle sue spalle un debito pari a circa 65mila euro. Vittima di questa incredibile truffa il lussuoso Roseate House di Delhi, in India, situato nei pressi dell'aeroporto internazionale Indira Gandhi nell'Hospitality District Aerocity. Un uomo, dopo aver prenotato la sua stanza, vi è rimasto esattamente per 603 giorni, prima di sparire nel nulla.

Come riportano i media locali, la polizia indiana sta indagando per rintracciare il sospetto truffatore, identificato come Ankush Dutta. L'uomo ha prenotato una stanza nell'albergo il 30 maggio del 2019, dicendo che sarebbe andato via il giorno seguente. Invece, il suo soggiorno si è prolungato per ben 603 giorni, fino al 22 gennaio del 2021, quando è andato via senza pagare un conto totale di circa 70mila dollari, pari a 64.400 euro. L'amministrazione dell'albergo ha subito sporto denuncia alla polizia, anche nei confronti di alcuni dipendenti della struttura, accusati di aver imbrogliato la proprietà. Infatti, secondo i gestori dell'hotel, alcuni componenti del personale sarebbero stati corrotti per manipolare i sistemi informatici per nascondere le quote e i pagamenti in sospeso.

Secondo la stampa indiana, Dutta avrebbe avuto un fidato complice all'interno dell'hotel, un impiegato di nome Prem Prakash, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel consentire al truffatore di prolungare il suo soggiorno per quasi due anni, senza che nessuno sospettasse nulla o notasse i conti non saldati. Prakash occupava un ruolo di rilievo e aveva accesso al database dell'hotel con tutti i dati sui clienti, oltre che quelli relativi alle tariffe delle camere, ai servizi aggiuntivi forniti agli ospiti e ai pagamenti in sospeso.