L'uomo che ha viaggiato dall'Europa agli Usa senza biglietto né passaporto

Tra file, controlli e passaggi da una zona a un'altra, prendere un aereo non è un'operazione così semplice, neanche se si hanno tutti i documenti in regola. Figuriamoci per chi è sprovvisto di passaporto o di biglietto. Eppure, un uomo con doppia nazionalità russa e israeliana, Sergey Vladimirovich Ochigava, è riuscito nella bizzarra impresa di volare dall'Europa agli Stati Uniti, più precisamente dalla Danimarca all'aeroporto di Los Angeles, senza titolo di viaggio e documenti. L'incredibile storia risale allo scorso tempo, ma è venuta alla luce soltanto negli ultimi giorni, dopo che l'Fbi ha pubblicato l'incriminazione nei confronti del "clandestino". Arrivato ai controlli l'uomo ha detto di aver dimenticato il biglietto sull'aereo, ma dopo una verifica è emerso che il suo nominativo non era presente nella lista dei passeggeri del volo della Scandinavian Airlines flight partito da Copenhagen.

Secondo quanto raccontato dagli altri passeggeri agli investigatori, durante il volo il 46enne avrebbe fatto di tutto per attirare l'attenzione: ha cambiato più volte posto, ha chiesto il bis dei pasti, inclusa la cioccolata destinata ai membri dell'equipaggio, e ha chiacchierato con le persone sedute vicino a lui. Interrogato dagli agenti dell'Fbi ha raccontato di essere confuso e spaesato: "Non dormo da tre giorni, non so cosa sia successo". Ochigava non ha voluto spiegare il motivo del suo strano viaggio e ha detto di non ricordare come fosse riuscito a superare i controlli senza biglietto.

Adesso il 46enne dovrà affrontare un processo. Il prossimo 26 dicembre dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di essersi imbarcato clandestinamente sul volo Copenhagen-Los Angeles. L'uomo continua a dichiararsi innocente, dicendo di non ricordare nulla delle ore precedenti al volo. Un mistero che l'Fbi ha tentato di risolvere analizzando le foto e i dati contenuti nel cellulare del 46enne. Il caso è stato confermato anche da un portavoce della Scandinavian Airlines: "La questione è gestita dalle autorità competenti sia negli Stati Uniti che in Danimarca e non possiamo dare ulteriori informazioni". In attesa degli sviluppi giudiziari, la storia ha riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza per i voli aerei, in questo caso eluse in maniera evidente.

