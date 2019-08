Allarme caldo, la Groenlandia si sta sciogliendo

E' allarme caldo in Groenlandia, che non è stata risparmiata dall'ondata di alte temperature registrate quest'anno: un fenomeno che sta accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande isola del mondo, in piena zona artica. Ogni giorno vengono disperse nell'oceano circa 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio. L'allarme è stato lanciato dall'Istituto Meteorologico della Danimarca (di cui la Groenlandia è territorio semi-autonomo).

Il picco dello scioglimento dei ghiacciai si è verificato mercoledì, e in tutto luglio si parla di 197 miliardi di tonnellate: per fare un paragone, un miliardo di tonnellate equivale al contenuto d'acqua di 400mila piscine olimpioniche.

Allarme caldo in Groenlandia

Le drammatiche immagini dell'inesorabile scioglimento del ghiaccio in Groenlandia sono state postate su Twitter dalla giornalista scientifica Laurie Garrett.

"Le immagini sotto il ponte verso Kangerlussiauq in Groenlandia - twitta, mostrando l'effetto del rialzo delle temperature -, dove oggi ci sono 22 ° C e i funzionari danesi sostengono che ieri 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte in 24 ore".

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019

Intanto le previsioni per il futuro sono tutt'altro che rosee, secondo la climatologa Ruth Mottram, che lavora per l'istituto meteorologico danese, il clima soleggiato e caldo sulla Groenlandia proseguirà, così come lo scioglimento dei ghiacci.