Auto elettriche: la Cina preme l'acceleratore, l'Europa resta a guardare

Le case automobilistiche hanno investito in Cina 21,7 miliardi di euro per la produzione di veicoli elettrici e solo 3,2 miliardi in Europa. Sono le cifre elaborate dalla Ong Transport & Environment (T&E) riportate da Europa Today.

Pechino produce un terzo di automobili in più rispetto all’Europa: nel 2017 sono state 23,5 milioni contro 17. Certo il mercato cinese è molto più vasto ma questa vastità da sola non basta a spiegare l’enorme disparità di investimenti.

Obiettivo: 12% di auto a emissioni zero entro il 2020

Alla base ci sono precise scelte politiche. La politica cinese in materia di veicoli puliti prevede che i costruttori di automobili ottengano crediti per la produzione di veicoli elettrici equivalenti al 10% del mercato complessivo delle autovetture nel 2019 e al 12% nel 2020. Considerando la struttura del credito, l’obiettivo per il 2020 si tradurrebbe in veicoli a zero emissioni pari a circa il 4% di tutti quelli venduti. Nel novembre dello scorso anno, la Commissione europea ha proposto nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture del 15% e del 30% rispettivamente nel 2025 e nel 2030, ma non ha posto nessun obiettivo significativo sulle vendite di veicoli a zero emissioni.

L'appello di Greenpeace e Legambiente

In vista del Consiglio Ambiente di lunedì le principali associazioni ambientaliste italiane, tra cui Greenpeace e Legambiente hanno invitato il ministro Sergio Costa a introdurre obiettivi di vendita obbligatori per i veicoli Low e Zero Emission e a sostenere obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2. “Bisogna convergere verso la produzione di veicoli a zero emissioni. A tal fine, e per garantire posti di lavoro nel settore automobilistico in Europa e non in Asia, il Parlamento europeo e i governi dell’Ue devono fissare un obiettivo vincolante di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 per il 2025 ed uno sulle vendite di veicoli elettrici”, ha chiesto Veronica Aneris, rappresentante italiana di Transport & Environment, secondo cui è proprio il mandato per i veicoli a emissioni zero introdotto dalla Cina “il fattore principale della sua leadership nel settore della mobilità elettrica”. E puntare sulla mobilità elettrica è importante per l'ambiente se pensiamo che le automobili e i furgoni sono responsabili dei due terzi delle emissioni di carbonio prodotte dai trasporti, il settore con le emissioni più elevate dell’Ue, con il 27% delle emissioni totali di CO2. Si tratta dell’unico settore il cui impatto sul clima è aumentato dal 1990, ricorda la Ong.

Le mosse delle case europee

Alcune imprese si stanno già muovendo autonomamente per non restare indietro. Volkswagen, Daimler e Renault-Nissan stanno gareggiando per investire nella produzione cinese di veicoli elettrici. Il più grande produttore automobilistico europeo, il Gruppo Volkswagen, è in testa con una joint venture da 10 miliardi di euro con la cinese Anhui Jianghuai nell’ambito dell’iniziativa Roadmap E per aumentare le vendite di veicoli elettrici a 1,5 milioni di euro entro il 2025, Nissan ha promesso 8 miliardi di euro come parte di una joint venture con Renault e Dongfeng nel tentativo di diventare il principale produttore di veicoli elettrici in Cina. Daimler AG si è associata con la cinese Baic in una joint venture da 1,6 miliardi di euro per aumentare la produzione di veicoli elettrici Mercedes nel nuovo stabilimento di Pechino.