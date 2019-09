Monte Bianco, un radar sul ghiacciaio Planpincieux per "prevedere" il crollo

L'obiettivo è chiaro: avere il quadro della situazione quasi in tempo reale. Sarà impiantato un radar che monitorerà 24 ore su 24 il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che sta pericolosamente scivolando sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Si tratta di una tecnologia del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d'Aosta, che opera in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura e che funzionerà anche in condizioni di scarsa visibilità.

Il nuovo sistema si va ad integrare con quello fotografico, già esistente, e che scatta una fotografia al giorno consentendo, attraverso il confronto delle immagini, di stimare il movimento della massa, la cui velocità è aumentata negli ultimi giorni superando il mezzo metro.

Monte Bianco, ghiacciaio di Planpincieux a rischio "crollo"

Il caso del Planpincieux è diventato di strettissima attualità nella giornata di martedì 24 settembre, quando dagli ultimi rilevamenti è stato riscontrato un aumento di velocità di tutta la porzione inferiore del ghiacciaio, che a cavallo tra fine agosto e settembre ha registrato una velocità media di picco tra i 50 e 60 cm al giorno.

Il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha chiuso la strada per la Val Ferret e della strada per Rochefort, e ha anche disposto l'evacuazione di alcune abitazioni.

La planimetria delle zone interessate dallo scenario di eventuale caduta della porzione di ghiacciaio Planpincieux, Courmayeur (Aosta), 24 settembre 2019. ANSA/UFFICIO STAMPA COMUNE DI COURMAYEUR