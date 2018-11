E' morto Billy, il cane che ogni giorno andava a vegliare la tomba del padrone

Era una presenza conosciuta e costante, "adottato" da un'intera cittadina che oggi lo piange: è morto Billy, il cane randagio che ogni giorno si recava sulla tomba del proprio padrone al cimitero di Vietri sul Mare, comune salernitano sulla Costiera Amalfitana.

Gironzolava per le strade del paese, accudito un po' da tutti. Quando i cittadini di Vietri sono accorti che le sue condizioni di salute stavano peggiorando Billy è stato portato da un veterinario, che lo ha accudito fino al decesso.

Su Facebook uno degli abitanti di Vietri sul Mare ha ha scritto un post per ricordarlo:

Non ti vedremo più girovagare per il paese come un'anima in pena, c'era chi ti faceva una carezza, chi ti dava da mangiare quando andavi alla sua porta, ma tu cercavi altro, il tuo amico che ti aveva cresciuto.

Non ti capacitavi che stesse sotto una lastra di marmo gelida, ti ci posavi sopra ogni mattina, l'hai fatto per anni, finchè non l'hanno dissepolto e hai trovato un giorno la tomba vuota.

E giravi per Vietri e nei dintorni, andavi chissà alla sua ricerca, hai creduto forse di poterlo incontrare ancora, di essergli di aiuto.

Non ti vedremo più, ma hai lasciato in noi, indelebile, un esempio d'amore.