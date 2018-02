Cane rimane incastrato sulle scale mobili: salvato dai pompieri

Luna, una cagnolina meticcia a spasso con il suo padrone, è rimasta con la zampetta incastrata nelle scale mobili senza riuscire più a muoversi.

Per soccorrere l'animale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Monza che hanno dovuto smontare parte della scala per riuscire a liberare la cagnolina. L'intervento è avvenuto intorno alle 17 quando in centro Monza è arrivata una squadra di vigili del fuoco.

Come riporta Monza Today tutto per fortuna si è concluso per il meglio e Luna è stata liberata dalla morsa che aveva bloccato la sua zampetta e reso impossibile i movimenti. La cagnolina è stata riaffidata alle cure del suo padrone che l'ha portata in una clinica veterinaria per verificare il suo stato di salute.