Vandali le distruggono il nido e le uova: femmina di cigno "muore di crepacuore"

Alcuni vandali, ora ricercati, si sono accaniti senza motivo lanciando sassi e mattoni sul nido di una coppia di cigni nel tentativo di colpirli, rompendo quasi tutte le uova. Un gesto atroce. Dopo la devastazione della cova, la femmina rimasta sola a seguito dell'abbandono dell'amato compagno non ce l'ha fatta: mamma cigno è stata trovata senza vita proprio in quel nido ormai distrutto. "E' morta di crepacuore", denunciano gli attivisti della fauna selvatica del posto.

La triste storia arriva dal Regno Unito, dal canale di Manchester a Kearsley: qui, il 20 maggio scorso, un gruppo di ragazzi è stato visto lanciare mattoni e pietre mirando verso un isolotto, proprio nel punto in cui sapevano che i cigni avevano deposto le uova. Ne hanno distrutte tre su sei. Poi, come se non bastasse, altre due erano state distrutte probabilmente da alcuni cani randagi che vivono nella zona. E così l’esemplare di cigno maschio aveva deciso di lasciare il nido e non farvi più ritorno, rompendo quel legame di profonda fedeltà che lega i cigni tra loro: gli animalisti che li osservavano sono convinti che sia andato via per il troppo stress sopportato. All’inizio di questa settimana il cigno femmina è stato trovato morto nel suo nido.

A ritrovare mamma cigno senza vita sono stati gli stessi attivisti della fauna selvatica che avevano tenuto d'occhio la coppia di cigni nelle ultime settimane. "Non c’è molto che io possa dire. Probabilmente è morta per il cuore spezzato dopo aver perso le sue uova e il fedele compagno volato via", ha spiegato l’attivista per la fauna selvatica Sam Woodrow. Di questo caso si sta occupando anche il Rspca - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - che ha deciso di avviare le indagini sui vandali responsabili del gesto atroce. Questo l'appello degli animalisti: "I cigni, i loro nidi e le loro uova sono protetti dal Wildlife and Countryside Act del 1981. Chiediamo a chiunque abbia informazioni di contattarci".

Foto di repertorio generica Ansa