Branco di delfini davanti alla costa: entusiasmo per grandi e piccini

Un branco di delfini giocherelloni davanti a Torre Salsa, ad Agrigento. Sono stati diversi gli agrigentini che, durante un giro in barca hanno potuto godere dello spettacolo. I cetacei si sono anche avvicinati all'imbarcazione di uno dei lettori di AgrigentoNotizie e l'hanno accompagnata per un breve tratto. E' stato, naturalmente, il giorno dell'entusiamo soprattutto per i piccini che hanno potuto vedere da vicino i bellissimi delfini.

E' stato comunque uno spettacolo per pochi diportisti: per coloro che si sono trovati a navigare al largo di Torre Salsa.

