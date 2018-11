Veterinaria salva il cucciolo, poi si addormentano insieme: la foto dolcissima

Lo ha curato, gli ha salvato la vita, lo ha stretto forte per fargli sentire che non era solo. Sta facendo il giro del web la fotografia di una veterinaria addormentata abbracciata a un cane, rimasto ustionato e cieco dopo un incendio. "Tratto tutti i miei casi nello stesso modo, questo in particolare mi ha toccato il cuore un po' di più", ha raccontato la dottoressa Emily Martin. "Quando è arrivato, urlava dal dolore... ma si è calmato quando mi sono seduta vicino a lui e mi sono messa a cantare".

Quando è scoppiato l'incendio nella casa in cui viveva insieme alla sua famiglia, Taka - uno Shiba Inu di otto anni - è riuscito a scappare e a correre in strada. Un vicino lo ha soccorso e lo ha portato al Care More Animal Hospital di Martinez, in Georgia, negli Stati Uniti. "Aveva ustioni sugli occhi, sul muso, sulle orecchie, sullo stomaco", ha raccontato la dottoressa Martin al sito The Dodo. Taka, diventato cieco a causa delle ustioni, aveva anche problemi gravi di respirazione, dopo aver inalato i fumi dell'incendio.

La dottoressa Martin ha preso veramente a cuore il caso di Taka e, come scrive The Dodo, è diventata un po' la sua "mamma", dopo aver convinto la famiglia del cane a lasciarlo alle sue cure, viste le gravi condizioni in cui versava. Lo ha portato a casa sua, per passare la notte insieme e poter vigilare su di lui visto che la clinica non poteva offrire un servizio di assistenza h24. Dopo averlo vegliato, Martin lo ha riportato al Care More Animal Hospital, dove i due sono letteralmente "crollati" dal sonno nella cuccia di Taka. Uno dei colleghi di Martin ha voluto immortalare la scena dolcissima in una foto.

Le condizioni di Taka intanto stanno migliorando, anche se è presto per valutare con certezza quali conseguenze avranno le ferite riportate nell'incendio. "Soffre ancora molto, non è ancora fuori pericolo, ma siamo fiduciosi che si riprenderà - ha detto la dottoressa - Ha vissuto eventi traumatici e dolorosi eppure non si è arreso. E' così resistente".