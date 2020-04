Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 22 aprile 2020

Coronavirus, il bollettino del 22 aprile: andamento nazionale

Articolo in aggiornamento dalle 18 con i dati del bollettino giornaliero della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia.

Coronavirus, le ultime notizie

In Lombardia si parte con con i test sierologici: domani via ai test per verificare lo sviluppo di anticorpi anti Covid-19 a Lodi, Cremona, Bergamo, con un'attenzione alla Valseriana, e Brescia, con tappa a Orzinuovi. I test saranno eseguiti anche sui contatti di pazienti sintomatici, partendo da chi è in quarantena fiduciaria a domicilio, che ha probabilmente avuto l'infezione, ma ancora non lo sa perché non gli è stato fatto il tampone.

In Veneto sono 16738 i pazienti Covid ( +334), 9914 sono le persone in isolamento, mentre scendono i ricoverati negli ospedali, 1368 (-40) così come i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 163, 14 in meno rispetto a ieri, mentre i dimessi e guariti sono saliti a 2232.

In Calabria si registrano 13 persone in più rispetto a ieri positive al coronavirus, portando i pazienti covid in regione a quota 1.060. 76 i morti in regione nelle ultime 24 ore.

In Sicilia in tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile: nella regione si registrano attualmente 2.287 persone contagiate dal coronavirus (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2). Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati - di cui 35 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare.