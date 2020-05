Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 4 maggio 2020

Coronavirus, niente più conferenze stampa durante la fase 2 ma il bollettino dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione sarà aggiornato quotidianamente. Dalle ore 18:00 riporteremo i dati della Protezione Civile con i nuovi casi positivi, i casi totali, i guariti e i morti per Covid-19.

Dopo giorni di allentamento della pressione sugli ospedali ora si attende anche una flessione della tragica curva dei decessi che con gli ultimi 170 morti di domenica ha raggiunto il triste computo di 28.884 vittime. Come delineato dall'indagine Istat tuttavia ci sono enormi differenze nel paese.

Bollettino coronavirus di oggi lunedì 4 maggio

Coronavirus, i dati regione per regione

Coronavirus, le ultime notizie

Dal Veneto arrivano dati rincuoranti per quanto rigurarda i ricoveri ospedalieri. Come sottolineato dal governatore Luca Zaia nella regione che ha fatto più tamponi d'Italia (383.442 tamponi) si contano 18.773 positivi (+34) di cui 6779 in isolamento, 51 in meno rispetto a ieri e 99 pazienti in terapia intensiva 4 in meno. 2703 sono in totale i pazienti covid dimessi, 9 in più da ieri; 1194 i decessi in ospedale 10 in più, mentre sono stati 1528 i morti in totale.

In Toscana sono 38 i nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus (9.601 il totale su 152.447 test eseguiti) mentre crescono i guariti (3.441, +2,4%). Gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 82,4 anni.