Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 8 maggio: 243 morti, oltre mille nuovi casi

Coronavirus, il bollettino dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione dopo giorni di allentamento della pressione sugli ospedali ancora non registra l'attesa flessione della tragica curva dei decessi. Ecco i nuovi dati della Protezione Civile per l'ultimo bollettino sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Bollettino coronavirus di oggi venerdì 8 maggio

Attualmente positivi: 87.961

Deceduti: 30.201 (+243, +0,8%)

Dimessi/Guariti: 99.023 (+2.747, +2,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.168 (-143, -10,9%)

Tamponi: 2.445.063 (+64.775)

Totale casi: 217.185 (+1.327, +0,6%)

Le regioni che registrano il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri sono Molise: +7,2%, Liguria: +0,9%, Piemonte: +0,8% e Lombardia: +0,8%.

Coronavirus, i dati regione per regione

Lombardia 80.723 (+634, +0,8%; ieri erano stati +720)

Emilia-Romagna 26.598 (+111, +0,4%; ieri erano stati +108)

Veneto 18.618 (+65, +0,4%; ieri erano stati +74)

Piemonte 28.368 (+233, +0,8%; ieri erano stati +196)

Marche 6.470 (+18, +0,3%; ieri erano stati +31)

Liguria 8.723 (+78, +0,9%; ieri erano stati +94)

Campania 4.562 (+21, +0,5%; ieri erano stati +9)

Toscana 9.721 (+38, +0,4%; ieri erano stati +26)

Sicilia 3.301 (+13, +0,4%; ieri erano stati +7)

Lazio 7.086 (+52, +0,7%; ieri erano stati +39)

Friuli-Venezia Giulia 3.116 (+9, +0,3%; ieri erano stati +13)

Abruzzo 3.078 (+6, +0,2%; ieri erano stati +25)

Puglia 4.256 (+11, +0,3%; ieri erano stati +49)

Umbria 1.406 (+1, +0,07%; ieri +1)

Bolzano 2.558 (+6, +0,2%; ieri erano stati +9)

Calabria 1.126 (+1, +0,09%; ieri +3)

Sardegna 1.330 (+6, +0,5%; ieri +5)

Valle d’Aosta 1.151 (+1, +0,09%; ieri +4)

Trento 4.285 (+2, +0,05%; ieri erano stati +3)

Molise 327 (+22, +7,2%, ieri +1)

Basilicata 382 (-1, -0,3%)

Durante le settimane più dure dell'epidemia, quasi tutte le province hanno avuto almeno un caso al giorno. Nelle ultime 3 settimane, invece, il numero di province con zero nuovi casi al giorno sta aumentando, fino a oltre 30 province, come oggi. Quanto ai principali focolai si registrano 20.893 casi a Milano (Lombardia), 14.204 a Torino (Piemonte), 13.391 a Brescia (Lombardia), 11.622 a Bergamo (Lombardia), 6.178 a Cremona (Lombardia), 5.117 a Roma (Lazio).

Coronavirus, le ultime notizie

In Lombardia si registrano 609 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, di cui oltre cento solo a Milano città. In tutto sono 94 i decessi in registrati in Regione nelle ultime 24 ore.

In Piemonte sono 23 i decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 7.687(+409 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 140 (-4 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.013 (-140 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.954 (- 218 rispetto a ieri).

In Emilia Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 111, 31 i nuovi decessi.

In Veneto continua la flessione dei ricoveri, oggi scesi a 831 (-21 rispetto a ieri) così come i pazienti ricoverati nelle terapie intensive scesi a 79 (-7 da ieri sera). Il totale dei pazienti positivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi in Veneto è' invece 18.618. Mentre da ieri sera si sono registrati altri 8 decessi salgono invece a 2882 i dimessi (+56 da ieri).

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne.

In Puglia sono stati registrati 11 nuovi casi di positività al Covid-19, due i decessi.

In Calabria registrato un solo nuovo caso di positività.

