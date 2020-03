Coronavirus, inaugurato il nuovo ospedale Covid alla fiera di Milano

Duecento posti letto per i malati di coronavirus in fase di guarigione, respiratori e TAC. È la nuova terapia intensiva allestita dalla Regione Lombardia alla Fiera di Milano interamente finanziata da 1.200 donatori: un'opera realizzata a tempo di record in dieci giorni e progettata per alleggerire il carico dei ricoveri negli ospedali milanesi.

I pazienti saranno trasferiti dal coordinamento regionale dell'Unità di crisi dall'inizio della prossima settima quando entreranno i primi 24 ricoverati. A regime l'ospedale in Fiera sarà un vero e proprio padiglione del Policlinico. All'interno lavoreranno 200 medici anestesisti e rianimatori, 500 infermieri e altre 200 persone.

Le telecamere di Milanotoday sono entrate nella struttura allestita per diventare un centro interamente dedicato alla cura dei pazienti Covid. "Ogni stanza ospita sette posti letto" spiega il presidente della Fondazione Fiera Milano Enrizo Pezzali durante il sopralluogo nella struttura.

"Non è un ospedale da campo, ma una struttura vera e propria divisa sostanzialmente in due aree. Quella verde, considerata sicura, dove ci sono gli ingressi, la sala riunione, gli spogliatori e gli uffici, e quella rossa, dove invece si entra nella zona in cui sono ricoverati i contagiati da Covid-19".

Il servizio di Giampaolo Mannu su Milanotoday

"Speriamo in futuro possa non essere smantellata e diventare un presidio contro futuri scenari simili a quello di oggi" confida il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Da Guido Bertolaso, ancora ricoverato dopo aver contratto la Covid-19 è arrivato un messaggio indirizzato a tutti i lavoratori che in questi 10 giorni hanno lavorato alla costruzione del nuovo Covid Hospital: "Sono fiero di essere italiano".