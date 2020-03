Coronavirus, la campagna della Croce Rossa per chi non ha una casa

E' un periodo difficile, in cui ci viene chiesto di restare in casa e chi vive in strada ha bisogno di ancora più aiuto. Da Nord a Sud sono circa un centinaio i Comitati della Croce Rossa Italiana che hanno intensificato l'attività di supporto per le persone senza dimora in questo delicato momento.

Secondo gli ultimi dati sono infatti oltre cinquantamila le persone che dormono sui marciapiedi delle principali metropoli italiane. Per questo i volontari della Croce Rossa da Milano, Roma, Napoli, Catania, Lecce e molte altre città hanno intensificato il loro impegno sia con le uscite delle Unità di Strada sia con l'organizzazione di ricoveri temporanei cercando di raggiungere tutti, portando anche una prima assistenza medica oltre che un pasto caldo. Si forniscono pasti, coperte e ora anche informazioni utili a prevenire il contagio dal coronavirus.

Croce Rossa, infatti, in collaborazione con la Federazione italiana organismi per i senza fissa dimora (Fio.PSD), ha predisposto un volantino - presto anche in multilingue – che distribuirà alle persone senza dimora con alcuni consigli sui comportamenti da seguire per prevenire il rischio contagio da nuovo coronavirus e sapere cosa fare in caso di malessere e presenza di alcuni sintomi. Un impegno che vede tutti i volontari impegnati in questa attività di sostegno e assistenza ai più fragili, consapevoli del fatto che in questo momento ce ne è ancora più bisogno.