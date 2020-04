Migliorarsi in quarantena: 5 corsi (gratuiti) da seguire online

Fare di necessità virtù. Trasformare la crisi in opportunità. E' il "mantra" di chi vuole affrontare in motodo costruttivo questa fase storica di emergenza coronavirus. In che modo? Ad esempio cercando online alcuni corsi di approfondimento delle proprie competenze in un momento di isolamento domestico forzato.

Volete migliorarvi, arricchire il vostro curriculum o più semplicemente imparare qualcosa di nuovo per trascorrere al meglio la vostra quarantena? Qui di seguito vi suggeriamo 5 corsi online, che possono rivelarsi utili alle vostre intenzioni, tra settore digital e culinario.

Corsi di Google

Forse tra i più interessanti, i corsi messi a disposizione da Google sono completamente in italiano e sono utili per le persone che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità del motore di ricerca americano. Tra i più appetibili troviamo il corso per farsi trovare in rete dai clienti, quello per imparare le basi della programmazione e il corso di autopromozione.

La Cucina Italiana

Per gli amanti dei fornelli, ecco l'iniziativa proposta da “La Cucina Italiana”: la celebre rivista ha infatti messo a disposizione in forma del tutto gratuita un abbonamento di 3 mesi ai suoi corsi online. Accedervi è molto semplice: basta registrarsi e inserire il codice promozionale CORSILCI4YOU. Tenuti dagli Chef della scuola della Cucina Italiana di Milano, i corsi affronteranno i seguenti argomenti: pizza, sughi, pasta fresca, risotto, ovini, pesce, bovini e suini, pollame e ovini, dolci da forno, pasta frolla e le forme del cioccolato.

Corsi di lingua

Per tutte le persone che una lingua straniera la vogliono imparare, la rete mette a disposizione un’ampia scelta. Tra le più interessanti troviamo Babbel, una app che promette d'insegnare una nuova lingua con 15 minuti di lezione al giorno. Normalmente il suo costo è di 6,65 € al mese, ma in questo periodo la piattaforma offre un mese gratis. Un’alternativa interessante la troviamo in Duolingo app che - con pochi esercizi giornalieri - offre un buon apprendimento della lingua scelta. Per chi fosse interessato esistono una versione gratuita e una versione premium con i primi 7 giorni di prova e un successivo costo di 12,99 dollari al mese.

Skillshare

Per chi volesse migliorare il proprio inglese, la piattaforma di Skillshare mette a disposizione moltissimi corsi esclusivamente in lingua. Corsi perfetti per approfondire le proprie doti nel campo della fotografia, dei video, dell’illustrazione e del design. Oggi è possibile usfruire di due mesi di prova gratuita (anziché 14 giorni), semplicemente facendo l'iscrizione.

Corsi di Yoga

I più desiderosi di stendere sul pavimento il tappetino possono contare sui corsi online della Scimmia Yoga. Prima di decidere se acquistare e scaricare i pacchetti lezione (il cui prezzo varia dai 10 ai 25 €), si può iniziare dalla lezione base disponibile su YouTube. I corsi prevedono lezioni di Yoga, equilibrio e meditazione.