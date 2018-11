Estrazioni oggi di Lotto e SuperEnalotto: ecco i numeri vincenti di sabato 10 novembre

Sarà un sabato fortunato per chi ha giocato? Qui potete controllare le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (sabato 10 novembre 2018). Il jackpot del SuperEnalotto è salito a 61,9 milioni di euro: il premio di prima categoria - il sogno di molti, quasi impossibile da realizzare - si nasconde dallo scorso 23 giugno, quando la vincita di 51,3 milioni di euro venne distribuita in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. Nel 2018, la sestina è stata centrata soltanto due volte.

Come verificare se una giocata al Lotto è vincente? Si può utilizzare il sito di Lottomatica (qui il link). Ecco i numeri vincenti estratti sabato 10 novembre 2018:

Estrazione Superenalotto di oggi sabato 10 novembre 2018

15 20 50 84 9 46

NUMERO JOLLY: 3

NUMERO SUPERSTAR: 50



Estrazione del Lotto di oggi sabato 10 novembre 2018

NAZIONALE 64 2 37 33 50 BARI 59 58 4 2 26 CAGLIARI 50 73 41 12 61 FIRENZE 6 48 60 78 56 GENOVA 86 78 82 50 49 MILANO 90 4 59 9 22 NAPOLI 89 24 83 59 58 PALERMO 36 61 58 42 22 ROMA 31 66 22 55 18 TORINO 81 73 38 30 71 VENEZIA 5 51 41 90 68



Estrazione numeri 10eLotto di oggi sabato 10 novembre 2018

4 5 6 24 31 36 41 48 50 51 58 59 61 66 73 78 81 86 89 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 59

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 59 58