Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 14 maggio 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 maggio 2019. Poco dopo le venti torna l'appuntamento con i numeri vincenti. Come sempre Today seguirà in diretta l'estrazione: in basso, come di consueto, troverete tutte le combinazioni estratte e potrete così verificare eventuali vincite.

SuperEnalotto, l'estrazione di oggi 14 maggio

Ultima estrazione

Superenalotto n. 58 del 14/05/2019

Combinazione vincente

37 59 69 75 89 90

Numero Jolly

2

Numero SuperStar estratto

69

Nessun 6 né 5+1, sei fortunati hanno realizzato un "5" portandosi a casa poco più di 35mila euro. Ecco le quote:

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 6 € 35.192,57 punti 4 677 € 316,60 punti 3 24207 € 26,71 punti 2 370187 € 5,43

Lotto, ecco i numeri vincenti

Estrazione n°58 del 14/05/2019 NAZIONALE 40 2 88 14 6 BARI 46 36 39 53 79 CAGLIARI 77 16 72 56 18 FIRENZE 61 78 88 44 12 GENOVA 29 78 1 71 63 MILANO 13 49 16 54 36 NAPOLI 89 72 27 68 59 PALERMO 2 47 66 5 51 ROMA 80 70 79 73 65 TORINO 25 38 53 59 27 VENEZIA 59 48 53 34 68

(Foto Leobar, Twitter)

10eLotto, i numeri di martedì 14 maggio

Estrazione 10eLotto n°58 del 14/05/2019

2 13 16 25 29 36 38 39 46 47 48 49 59 61 70 72 77 78 80 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

46 36

SuperEnalotto, jackpot record: ma vincere è quasi impossibile

Passiamo in rassegna le tre lotterie, a cominciare dal concorso Sisal che per l'estrazione di oggi martedì 14 aprile mette in palio - udite udite - 151,7 milioni di euro, terzo jackpot più alto nella storia del gioco. Il "6" non esce dallo scorso giugno, ma anche i 5+1 si fa vedere ormai abbastanza di rado. Del resto non c'è da stupirsi se pensiamo che con una schedina da 1 euro abbiamo una probabilità su 622 milioni di centrare un 6 e una su 103 milioni di centrare il 5+1. In diretta poco dopo le 20 anche l'estrazione del Lotto e del 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha portato fortuna ai cinque fortunati che hanno centrato un "5": si porteranno a casa circa 50mila euro. Agimeg riferisce inoltre che uno dei fortunati del concorso del 27 aprile scorso si è presentato questa mattina presso gli uffici Sisal per incassare la vincita di oltre 55mila euro. "Ciccio", questo il nome di fantasia scelto dall'uomo, ha raccontato che non spenderà i soldi vinti "per frivolezze ma per pagare le spese mediche a mio figlio".

Che cosa è successo nell'utima estrazione del Lotto? La vincita più alta è finita a Napoli ed è una vincita di tutto rispetto: ben 124mila euro. I, fortunato ha centrato una quaterna puntando solo tre euro. Beato lui. A breve tutti i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto relativi alle estrazioni di martedì 14 maggio 2019.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le ultime estrazioni