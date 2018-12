Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 4 dicembre

Cresce l'attesa per le estrazioni di questa sera: per conoscere le combinazioni vincenti delle estrazioni del Lotto e i numeri vincenti del SuperEnalotto su questa pagina potrete controllare in diretta a partire dalle 20:00 i numeri estratti non soltanto per il SuperEnalotto, ma anche per Lotto e 10eLotto.

Estrazioni del lotto e superEnalotto, le combinazioni vincenti

Ecco dunque i numeri estratti oggi, martedì 4 dicembre, di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Estrazione Superenalotto di oggi martedì 4 dicembre

Questa la combinazione vincente del SuperEnalotto nell'estrazione di martedì 4 dicembre 2018

6 31 37 47 71 78 Jolly 8 Superstar 25

Estrazione Lotto di oggi martedì 4 dicembre

Questi i numeri vincenti del lotto nell'estrazione di oggi martedì 4 dicembre 2018

Estrazione n°145 del 04/12/2018 NAZIONALE 9 61 86 13 88 BARI 24 26 60 70 6 CAGLIARI 81 20 10 60 90 FIRENZE 82 33 88 32 38 GENOVA 46 73 88 50 71 MILANO 48 2 15 32 25 NAPOLI 61 69 26 5 71 PALERMO 28 5 53 18 76 ROMA 60 90 89 61 78 TORINO 1 69 19 43 82 VENEZIA 15 59 30 25 29

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 4 dicembre

Questi i numeri vincenti del 10eLotto nell'estrazione di oggi martedì 4 dicembre 2018

1 2 5 10 15 20 24 26 28 33 46 48 59 60 61 69 73 81 82 90

Numero Oro: 24 Doppio Oro: 24 26

Estrazione Vincicasa di martedì 4 dicembre 2018

I numeri vincenti dell'estrazione Vincicasa n. 338

In occasione dell'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 1 dicembre non si è visto nessun "6": in fuga dallo scorso 23 giugno, la sestina vincente del Superenalotto è arrivata ad assegnare 72,1 milioni di euro, entrando così di diritto nella Top Ten delle vincite più alte di sempre nella storia del concorso Sisal ed è attualmente il premio più alto d’Europa.

SuperEnalotto, festeggiano quattro vincitori

La combinazione vincente del concorso di sabato 1° dicembre è stata 7 80 16 84 33 54 Jolly 18 Superstar 74. A festeggiare quattro giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 52mila euro. Una vincita è stata centrata grazie alla Bacheca dei sistemi, le altre tre sono state realizzate a Napoli in via Santa Teresa degli Scalzi 141, a Campogalliano (MO) presso il Bar Oasi di via Canale Carpi 29A, e a Ginosa (TA) presso la tabaccheria di viale Ionio 214. Ai sette “4stella” vanno invece 31mila euro.

L'ultima estrazione del lotto premia invece Furnari in provincia di Messina dove una quaterna giocata sulla ruota di Palermo porta in dote ad un fortunato giocatore 50.596 euro. Festa anche per i 23.750 euro vinti a Mira (VE) e a Santa Flavia (PA), per effetto di due terni giocati sulle ruote di Venezia e Bari. Vinti anche 18.750 euro, a San Benedetto del Tronto (AP), con un terno giocato sulla ruota di Napoli.

L'ultima estrazione del 10elotto premia invece Ercolano (NA) e Lenola (LT) con 50mila euro, vinti con due “nove”, con modalità di vincita frequente. La seconda vincita più alta, da 20mila euro, è stata realizzata a Massa (MS) e a Uta (CA) per effetto di altri due “nove".

Lotto, SuperEnalotto e 10elotto: le estrazioni

In attesa di scoprire i numeri estratti stasera, ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.

Inoltre sono state pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto per l’anno 2019: l'estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019; l’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019; l’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019