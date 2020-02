Tra Intelligenza Artificiale e blockchain, i giovani innovatori guardano al futuro

Si è svolto oggi, presso la Camera dei Deputati, il secondo Tavolo Tecnico – dopo quello di ottobre su 5G e Cybersecurity - incentrato sull’Intelligenza Artificiale (IA) e sul Blockchain organizzato dall’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione – insieme all’intergruppo parlamentare dedicato all’innovazione e all’Intergruppo intelligenza artificiale. Presenti i parlamentari Federico Mollicone, Massimiliano Capitanio, Luca Carabetta, Enrico Borghi, Andrea Cioffi, Alessandro Fusacchia (Coordinatore intergruppo IA).

Il Presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri, dopo la chiusura del Tavolo Tecnico odierno coordinato insieme al dott. Carlo Prosperi del Comitato Scientifico, si è mostrato molto soddisfatto:

“Abbiamo presentato una proposta che va dall’istituzione di una commissione bicamerale; alla promozione, in sede europea, di una nuova direttiva in merito alle “macchine intelligenti” che sostituisca l’attuale ormai vecchia di 14 anni e non solo. I sistemi di riconoscimento e di tracciamento sono sempre ‘borderline’ per questo motivo pensiamo sia fondamentale ampliare i poteri dell’AGCOM ed elaborare un codice etico mirato a salvaguardare l’equilibrio del mondo lavorativo. L’obiettivo è quello di realizzare un documento da presentare agli intergruppi di Camera e Senato che ringrazio per la disponibilità e per il sostegno”.

In particolare sono stati sviluppati e discussi i seguenti punti:

- Istituzione di una commissione bicamerale che possa produrre una legislazione specifica degli sviluppi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain, al fine di evitare l’autoregolamentazione.

- Emanazione di una risoluzione per impegnare il Governo a promuovere, in sede europea, l’adozione di una nuova direttiva “macchine intelligenti”, che sostituisca l’attuale, risalente al 2006, e disciplini l’interazione uomo-macchina.

- Emanazione sia in ambito comunitario che nei rispettivi ambiti nazionali, di un codice etico mirato a salvaguardare l’equilibrio del mondo del lavoro e dei servizi per evitare fratture tra l’uomo e l’intelligenza artificiale.

L’evento ha visto la partecipazione di aziende quali Amazon, Microsoft, IBM, Kaspersky, Aspisec, Sailpost, Affidaty (azienda italiana leader nella tecnologia blockchain dove si è avuta la presenza tra gli speaker del Ceo Dane Marciano e del COO Niccolò Quattrini), Navya Italia (leader in Europa nella creazione di mezzi elettrici a guida autonoma basati su IA). Presenti tecnici e accademici del settore, e i vertici di: Istat, Asstel, Assopostale, Earth Day Italia, Canadian Chamber in Italy.