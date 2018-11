Lotto, che colpo: presa una cinquina da urlo

L'estrazione del Lotto di martedì 13 novembre ha dato diverse soddisfazioni ai giocatori italiani. Grande festa a Ladispoli, in provincia di Roma, dove è stata registrata la vincita più alta del concorso: 54.761,90 euro frutto di una cinquina (più cinque quaterne) giocata sulla ruota di Palermo. Nella classifica delle vincite del Lotto stilata da Agimeg al secondo posto troviamo i 35mila euro vinti a Malegno (BS), grazie al terno 15, 18, 37 giocato sulla ruota di Venezia, mentre in terza posizione i 28.350 euro vinti a Campoformido (UD) con una quaterna, giocata sulla ruota nazionale.

'Nove' magico al 10eLotto

Se il Lotto è stato generoso, il 10eLotto non è stato da meno. A Roma sono stati vinti 50mila ruro con un 'nove' con modalità di vincita Frequente e con una puntata da 3 euro. Premio da 15mila euro invece per un giocatore di Rutigliano, in provincia di Bari, che nella stessa estrazione ha centrato un 'sette' con modalità di vincita Lotto, con una puntata da tre euro.

SuperEnalotto, nessun 6 e 5+1

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, la sestina milionaria non è stata centrata nell'estrazione di martedì 13 novembre, così come nessun giocatore è riuscito a fare '5+1'. Fanno festa i sei '5' da 27.785,41 euro, oltre a 637 '4' da 265,81 euro, 22.987 '3' da 22,21 euro e 333.067 '2' da 5 euro. Inoltre, tre giocatori hanno portato a casa 26.581 euro ciascuno con un '4Stella', mentre sono 135 i fortunati che hanno vinto 2.221 euro con il '3Stella'.

Per chi non avesse ancora controllato le proprie schedine, in attesa della prossima estrazione prevista per giovedì 15 novembre, ecco i numeri estratti martedì 13 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

Lotto, i numeri estratti martedì 13 novembre

Estrazione n°136 del 13/11/2018 NAZIONALE 66 74 24 23 57 BARI 62 20 7 75 9 CAGLIARI 18 45 43 22 33 FIRENZE 28 49 10 15 46 GENOVA 8 45 11 2 27 MILANO 21 41 13 90 68 NAPOLI 45 6 82 86 10 PALERMO 28 82 70 21 66 ROMA 62 29 39 48 86 TORINO 81 87 32 43 75 VENEZIA 18 15 76 45 37

10eLotto, i numeri estratti martedì 13 novembre

6 7 8 10 11 13 15 18 20 21 28 29 41 43 45 49 62 81 82 87

Numero Oro: 62 | Doppio Oro: 62 20

SupernEnalotto, i numeri estratti martedì 13 novembre

7 15 22 31 46 50

Jolly 61 Superstar 26