Luxuria-Santanchè, lo scontro è totale: "Con tutti quegli interventi sei più trans di me"

Puntata infuocata di "Non è l'Arena", ieri sera su La7. Cos'è successo? C'è stato uno scontro sull’educazione di genere nel programma condotto da Massimo Giletti. Le ospiti Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè hanno discusso sulle difficoltà del percorso di transizione affrontato dalle persone transgender. Il dibattito infiamma da giorni, dopo la partecipazione di Luxuria a "Alla Lavagna!". "Alla Lavagna!" è il programma di RaiTre in cui personaggi famosi del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo, si sottopongono alle domande impertinenti di una classe di agguerritissimi bambini, tra i 9 e i 12 anni. E pochi giorni fa è stato il turno di Luxuria, ex parlamentare di Rifondazione Comunista.

Luxuria aveva raccontato agli studenti il suo passato e i turbamenti giovanili per la propria sessualità. "Non ho fatto alcuna lezione su come si diventa trans - aveva spiegato dopo le polemiche - perché anzi ho cercato di spiegare che si nasce gay o trans. Ho parlato soprattuto di bullismo. Ma queste polemiche dimostrano che i bambini sono molto più avanti di certi adulti".

Luxuria e Santanchè, lo scontro a "Non è l'Arena" di Giletti

L'attacco all'attivista transgender arriva da Daniela Santanchè, leader di Fratelli d'Italia, che durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti ha commentato: "In natura chi ha la vagina è femmina, chi ha il pene è maschio. Lei, con tutto il rispetto, ha il pene e quindi è un uomo". Pronta la replica di Luxuria: "Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi estetici. Sei più trans di me, Dany". Anche tra M5s-Lega, nei giorni scorsi, si era acceso un forte dibattito. Il Carroccio aveva attaccato con Pillon: "Inaccettabili lezioni di gender a una classe di bambini. Luxuria vada a raccontare le 'favole dell’uccello' da qualche altra parte". Ma il sottosegretario 5Stelle Spadafora: "Su Luxuria surreale continuare ad avere atteggiamenti omofobi, bene la Rai sulla messa in onda della puntata". L’ex deputata aveva già replicato sul caso dichiarando: "Salvini in una puntata precedente ha parlato di sovranismo, anche lui voleva indottrinare o semplicemente ha espresso la sua opinione?".

Santanchè contro Luxuria a Non è l'Arena: il video

Daniela Santanchè si è dichiarata contrariata dall'intervento di Luxuria alla trasmissione di RaiTre 'Alla Lavagna': a "Non è l'Arena" su La7 si scontra con la stessa Vladimir Luxuria. Video embed da www.la7.it/nonelarena.

Nel video qui sotto, Vladimir Luxuria sul suo intervento nella trasmissione 'Alla Lavagna': "Ho il diritto di confrontarmi anche io con i bambini". Luxuria racconta quanto successo dopo il suo intervento alla trasmissione Rai 'Alla Lavagna' dove ha avuto un confronto con dei bambini di quinta elementare. Video embed da www.la7.it/nonelarena.