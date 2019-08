Fenomeno Mattarella Rocks, spopolano le t-shirt dedicate al Presidente

Mattarella Rocks, sono le t-shirt che riportano il nome del Capo dello Stato riprodotto con la grafia dei Metallica e con la crisi di governo stanno andando a ruba. Queste semplici ma allo stesso tempo divertenti magliette di cotone, stanno spopolando sui social e più in generale sul web.

"L'idea è nata per caso il primo gennaio 2019, dopo il discorso di fine anno del presidente Mattarella - racconta all'Adnkronos Michele De Paola, fotografo freelance -. Discorso in cui aveva sottolineato, tra le varie cose, il bisogno di una gestione più umana dell'immigrazione".

"Quel pomeriggio - spiega- abbiamo visto che sui social girava un'immagine con la scritta 'Mattarella' realizzata con il lettering dei Metallica e così, per scherzare, parlando via chat, ci siamo detti 'Perché non ci facciamo una maglietta e diamo il ricavato alle Ong?". Tre amici e un'idea. Quanto basta per creare un fenomeno. E così è stato. I tre, De Paola (40 anni, milanese), uno studente universitario di Napoli e un informatico di Bologna si lanciano nel progetto.

"Dopo le prime vendite abbiamo mandato una mail ai 10-15 clienti che avevano l'avevamo acquistata - spiega De Paola - proponendo una sorta di questionario con l'elenco delle Ong che al momento operavano e chiedendo quale preferissero per devolvere il ricavato. Hanno scelto la Sea Watch". La linea non include solo magliette ma anche tazze, gadget e cover per smartphone. Tutti oggetti in vendita su Teespring, un portale che permette di devolvere parte del ricavato alle associazioni benefiche. "Finora siamo riusciti a donare circa 6.200 euro alla Sea Watch e tra magliette e gadget abbiamo venuto in totale 1.500 pezzi" afferma il fotografo.

Tutto è nato con il passaparola e poi i social hanno fatto il resto. Grazie anche alla conduttrice Andrea Delogu, che in primavera ha postato uno scatto con indosso la mitica t-shirt. "La sua è stata una spinta incredibile - confessa De Paola - non sapevamo nulla. Lei l'ha indossata ripetutamente, dandoci una grandissima mano. E' così che abbiamo registrato i primi picchi di vendita". Picchi che si sono ripresentati nelle ultime settimane, con la crisi di governo. "Solo ieri ne abbiamo venute 100 - racconta soddisfatto il fotografo -. Ultimamente le vendite stavano un po' scemando ma questa crisi e questa affezione per il Presidente ci hanno aiutato molto". Dal Colle, per ora, non è arrivato nessun commento.