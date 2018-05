Attualità / Italia

Nonna centenaria dona 130mila euro al Comune: "Il nostro paesello deve vivere"

Giuseppa Lisandrelli, o meglio, Nonna Pina come è conosciuta a Scheggia, piccolo comune in provincia di Perugia, ha messo a disposizione i suoi risparmi con un desiderio: far rivivere il suo borgo del cuore