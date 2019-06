Addio alle vecchie carte di identità: la Ue approva il nuovo modello “anti frode”

Il Consiglio Ue ha adottato un regolamento per garantire documenti di identità più sicuri e combattere così il rischio di frodi. Addio quindi alle vecchie carte di identità cartacee, che scompariranno lasciando spazio ad altri documenti con requisiti minimi comuni per quanto riguarda la quantità e il tipo di informazioni per l’identificazione della persona. Secondo le nuove norme, le carte di identità del futuro saranno delle tessere con una zona a lettura ottica, microchip per foto digitali e impronte del titolare. Inoltre all’interno di una bandiera dell’Ue ci sarà il codice dello Stato membro che ha emesso la carta.

Addio alle vecchie carte di identità cartacee

L’eliminazione delle vecchie carte di identità sarà graduale. In generale, le carte d'identità esistenti che non soddisfano le norme minime di sicurezza o non comprendono una zona funzionale a lettura ottica scadranno entro cinque anni.

Quelle nuove avranno una validità minima di cinque anni e massima di dieci. Gli Stati membri potranno rilasciare il documento con un periodo di validità più lungo agli over 70, mentre per i minori potrà essere inferiore a cinque anni.

Sul documento foto digitali e impronte del titolare

Si calcola infatti che ci siano almeno 86 diverse versioni di carte d’identità in Europa e 181 tipi di documenti di soggiorno. In una lettera inviata lo scorso marzo ai parlamentari della commissione Libertà civili, diverse organizzazioni non governative aveva chiesto di “respingere” la raccolta di impronte digitali, perché costituirebbe “una violazione sproporzionata dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati”. Il relatore del provvedimento aveva però smentito l’esistenza di rischi in quel senso.