Ora solare 2019, quando scatta il cambio: il tempo stringe

Quando si torna all'ora solare? Qual è il giorno in cui dovremo spostare le lancette dell'orologio? Manca praticamente una settimana alla fatidica data: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 le lancette andranno spostate di un’ora indietro alle tre del mattino. Come ogni anno, lo spostamento dell'orario avrà la conseguenza di avere giornate all'apparenza più brevi, con meno luce durante il giorno.

Da non sottovalutare anche le ripercussioni sull'umore: molti italiani saranno alle prese per qualche giorno con sbalzi di umore e problemi di insonnia. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli fastidi, ma è pur vero che stando a molti sondaggi effettuati tra la popolazione la maggior parte degli italiani farebbe a meno di cambiare l’orario due volte l’anno.

Cambio dell'ora: vantaggi e svantaggi

L’ora legale introdotta nel 1966 permette di avere un’ora in più di luce alla sera nei mesi caldi: ciò si traduce in un risparmio dello 0,2% sul consumo di energia elettrica. Se l’ora legale restasse in vigore tutto l’anno però avremmo però albe molto buie e meno ore di luce alla mattina. Di contro a qualcuno le giornate potrebbero sembrare più lunghe. Questione di punti di vista. E anche di abitudini.

Cambio dell'ora addio? Ogni Paese potrà decidere cosa fare

Come molti sapranno l’abitudine di spostare avanti e indietro le lancette è destinata comunque ad essere superata in seguito alla decisione del Parlamento europeo di abolire il cambio tra ora legale e ora solare. Il nuovo regime entrerà in vigore nel 2021 ma spetterà agli Stati membri decidere se rimanere con l’ora solare oppure optare per quella legale (il Parlamento italiano deve ancora esprimersi).