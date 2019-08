"Fottutissima zingara, ti radiamo al suolo la casa". Salvini contro la donna rom, la folla esulta

Continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e la donna rom che intervistata dal 'Giornale' gli aveva augurato un proiettile in testa.

Successivamente si è scoperto che la donna, residente in un campo rom del Milanese, era agli arresti domiciliari per un cumulo di pene per furti in abitazione, ricettazione, falso ideologico e altri reati. Il marito ha spiegato invece di volere il condono per l'abitazione di famiglia nel campo rom, "per la quale ho rubato e ho truffato" (parole sue). Ciò nonostante l’espressione usata da Salvini sui social (“stai buona zingaraccia, stati buona che tra poco arriva la ruspa”) aveva fatto comunque discutere.

In tanti hanno rimproverato al leghista un linguaggio che - minacce di morte o meno - non si addice ad un ministro della Repubblica.

Il comizio di Salvini ad Arcore: "Quella casa abusiva la radiamo al suolo"

Per nulla toccato dalla critiche, il leader del Carroccio ieri ha travalicato di nuovo (e di molto) i confini del politicamente corretto.

"Solo in Italia - ha detto Salvini durante un comizio ad Arcore - una che è agli arresti domiciliari, che vive in una casa abusiva in un campo rom abusivo, può minacciare di morte dicendo 'ti meriti un proiettile', il ministro dell’Interno. Ma per i giornalisti il problema non è sta fottutissima zingara ma il ministro dell’Interno".

Quindi l’attacco finale a colpi di ruspa che ha mandato la folla in visibilio. "Ma io vi do la mia parola che quella casa abusiva la radiamo al suolo per rispetto degli italiani che rispettano la legge".

"Oltretutto - ha concluso il ministro - con la giustificazione del marito di sta signora, sta zingaraccia che ha detto 'no, non potete abbattermi la casa perché è frutto di anni di furti', Ma voi ve lo vedete in Svizzera, Australia, Stati Uniti, Canada, uno che è lì e che si è giustificato così".

